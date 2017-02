Nord vs Sud: la polenta sfida le bombette

Il Mad 2.0 Restaurant annuncia la sfida Nord vs Sud. Il Nord schiera la Polenta al pomodoro con salsiccia cotta alla brace, il Sud risponde con le Bombette di Cisternino sempre alla brace.

"Arbitra l'incontro,sempre se sobrio, il Sig. Calice di vino cabernet Sauvignon" - fanno sapere dal Mad 2.0

LE BOMBETTE DI CISTERNINO - Le bombette pugliesi sembra non abbiano difetti. La cottura molto breve non costringe il griller di turno a trascorrere molto tempo davanti alla brace. Questo vantaggio è dato dal poco spessore delle fettine che formano il fagottino. Un altro elemento che le rende amabili a tutti è che non bisogna essere serial griller per poterle consumare. La potenzialità delle bombette è espressa anche se la cottura non avviene sulla brace: la padella e il forno rendono ugualmente giustizia a questo piatto. E’ inoltre possibile apportare qualche modifica nella preparazione, qualche aggiunte che certamente non le rende adatte a chi tiene alla linea ma saranno una gioia per i palati più avidi di gusto. Una variante interessante vede l’involtino avvolto dalla pancetta che sulla brace dona maggiore croccantezza alla bombetta. Un’alternativa altrettanto valida vuole che sia il ripieno ad essere arricchito: una fettina di prosciutto al suo interno o un ripieno piccante incrementano quell’ effetto sorpresa già conferito dal caciocavallo.