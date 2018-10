Al sugo o con salsicce e funghi: polenta in piazza

A Nazzano torna la festa della Polenta in piazza, giunta alla sua 16esima edizione. La manifestazione, in programma domenica 21 ottobre, si svolgerà solo per il pranzo e l'apertura dello stand gastronomico è prevista per le ore 12:30 circa.

Polenta in piazza: il menù

Polenta al sugo di carne o pomodoro e basilico

Polenta con salsicce e funghi in bianco

Salsicce, Braciole e Pancetta alla brace

Patatine fritte

Cicoria ripassata

Durante tutta la giornata, presso l'antico borgo nel centro storico, l'Ass. IL SAPERE DELLE MANI allestirà un mercatino di manufatti e prodotti artigianali, mentre presso le sale espositive del museo del fiume sarà possibile visitare la mostra VIVERE IL PRESENTE e partecipare alla presentazione del libro QUANDO LA BANDA PASSO'.

La giornata terminerà con la processione che alle ore 20:00 riaccompagnerà la statua del Santo Patrono dalla Parrocchia alla Basilica a lui dedicata.