Polenta in piazza a Gallicano

Dato il fantastico successo dello scorso anno, abbiamo deciso di dare spazio all'evento con un intero fine settimana.

Sabato 30 novembre alle ore 16:00 apriranno i stand, dopo la messa delle 17:00 seguira' il concerto della banda , dalle 19:00 in poi, pizza di polenta e dolci di polenta per tutti, piu panini, arrosticini e pizze fritte.

Domenica 01/12/2019, giornata clou, con la colazione di benvenuto, stand enogastronomici, giochi popolari per grandi e piccini, laboratorio della pasta all'uovo, impara a fare il formaggio, dimostrazione di oli essenziali, laboratorio del pane, giochi a premi, e alle 12:30 iniziera' la distribuzione della famosa polenta simbruina, il tutto sara' allietato da musica, mercatini, giochi a premi e una fantastica tombolata, offerta con il pasto, dagli organizzatori.

Per chi non ama la polenta, lungo le rue di gallicano, potrete trovare panini con la porchetta, arrosticini, castagne, pizze fritte, e tanto tanto altro.

Alle ore 17:30 chiudera' l'evento un piccolo spettacolo pirotecnico.