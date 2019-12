La polenta della Befana a Capannelle

Domenica 5 gennaio 2020 al Mercato Contadino Roma Capannelle – grazie all’azienda agricola Umberto Di Pietro di Capena – il Tour della POLENTA continua, a grande richiesta, dopo il successo dello scorso 8 dicembre ad Ariccia a Parco Romano Biodistretto la nuova sede del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani

Come di consueto, oltre 60 aziende agricole del territorio attendono tanti appassionati del buon cibo. Imperdibile appuntamento anche a Roma nel piazzale esterno dell’Ippodromo Capannelle (dove il Mercato Contadino si svolge ogni sabato e domenica dalle 8,30 alle 13,30 in via Appia Nuova, 1245). Dalle ore 12:00 sarà possibile seguire la polenta in diretta nel paiolo di rame “come una volta”, lo chef contadino capocomico Umberto girerà con lo “spino” (un robusto ramo) la sua farina di mais coltivata con passione nella campagna di Capena. Frantoio l’Antica Macina & Azienda Agricola Umberto Di Pietro-Capena.

Verrà condita con musica popolare, sugo e salsicce del Forno Le Bontà Artenesi di Artena, pecorino della Azienda di Nonna Pina e Fattoria Crolla, per i vegetariani con broccoletti e altre verdure di stagione (contributo euro 3 a piatto). Una polentata “fatta in casa” nel vero senso della parola, visto che verrà fatta al mercato con tutti gli ingredienti messi a disposizione dai produttori presenti al Farmer’s Market per far arrivare nei piatti dei frequentatori del mercato contadino una saporita fetta di “sole domestico”, che restituisce tutto il sole con cui in estate è cresciuta la pannocchia” per citare lo scrittore Carlo Castellaneta che a questo proposito scriveva così: “… la polenta non è solo vivanda; è paesaggio, memoria, offerta rituale … Né può essere consumata in solitudine poiché è cibo conviviale, da dividere in famiglia o con gli amici, perché non sopporta le piccole dimensioni, quasi vi fosse una legge non scritta tra proporzione e sapidità. E del resto già nel prepararla si sviluppa intorno al fuoco un clima di eccitazione… Nonostante il nome così poco altisonante, questo panettone dorato acquista ogni volta, appena versato sul tagliere rotondo, una forza ancestrale, uno splendore antico, una benedizione divina, come se ogni polenta arrivasse dalla notte dei tempi”.

Il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani da sempre impegnato nella diffusione della cultura del cibo, rafforza con questo evento la propria alleanza con le associazioni e le organizzazioni che promuovono l’ecosostenibilita’, perché il modello di agricoltura industriale, basato sull’utilizzo di sostanze chimiche e guidato dal profitto, rappresenta un’enorme minaccia per l’ambiente e la salute. La diffusione di pratiche biologiche, così come il consumo di prodotti locali, sono un’ottima alternativa al modello agricolo industriale. Insieme possiamo restituire al cibo il suo significato: fonte di vita per tutti gli abitanti del pianeta.

www.mercatocontadino.org

E lunedì 6 gennaio tutti a Parco Romano Biodistretto perchè la BEFANA arriverà anche lì!