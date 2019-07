Poesie e Trombone: spettacolo-concerto di e con Donatella Mei e Ludovica Valori

Nel magico scenario dei giardini di Castel Sant’Angelo, il divertente incontro tra le poesie dissacratorie e comiche di Donatella Mei e il suono ironico del trombone e quello nostalgico della fisarmonica di Ludovica Valori.



Testi poetici e canzoni originali, citazioni jazzistiche, rimandi a grandi autrici di poesie del passato, satira tagliente e romantico cinismo: tutto questo è il percorso delle due poliedriche artiste, dalle gelide tundre della Groenlandia alle verdi praterie della California: uno stralunato volo pindarico su una mongolfiera blu notte, in una notte che non può essere che buia e tempestosa.



Lo spettacolo è stato presentato a Roma in varie location, dal Piccolo Teatro Woody Allen alla Libreria Altroquando, al Casale Falchetti, al centro sociale Degender Communia, allo Scup e alla Casa delle Donne Lucha Y Siesta, ma anche in locali come l’Art Core Gallery di San Lorenzo e il Cantiere Aperto Pigneto.