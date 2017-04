Poesie ribelli - esposizione poetica di Marco Cioffi e Danilo Gatto

Poesie ribelli Esposizione poetica a cura di Poets in Action Italo Calvino ne "Le città invisibili" scriveva: "L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio." Nella produzione lirica, in questo universo umanistico, la poesia è - e resta comunemente - una mera espressione del sentimento umano, una cassa di risonanza della parola, anziché uno strumento della parola. Noi cerchiamo di fare qualcosa di diverso. La nostra è poesia ribelle, è l'arte di resistere in questo inferno, per sovvertirlo. Nicolás Gómez Dávila scrisse che: "Il vero rivoluzionario si ribella per abolire la società che odia, il rivoluzionario di oggi insorge per ereditarne una che invidia." Noi "Poets in Action" - di fronte ad un'umanità che esprime sé stessa consolidando il suo ideale di dominio sull'Altro (autoritarismo, gerarchizzazione, antropocentrismo, specismo, statalismo, verticalismo, capitalismo, ecc) procedendo tra l'altro con strumenti violenti ampiamente tollerati - ci ribelliamo in versi, per una lotta libertaria, per un mondo liberato. La vita contemporanea corrisponde purtroppo, ad un'esaltazione folle della civiltà anestetizzata, una realtà sotto ogni punto di vista (filosofico, politico, sociale, ecologico) degradata, in cui l'umano ha perso oramai ogni equilibrio naturale, deteriorando anche il suo stesso spazio vitale. Esporremo le nostre poesie libertarie, creando una cornice evocativa per riflessioni ribelli. Marco Cioffi e Danilo Gatto Libreria Anomalia - Centro di documentazione Anarchica Via dei Campani 73, Roma (San Lorenzo) Orari libreria: lun (16.00 - 20.00) mar - sab (10.00 - 13.00/16.00 - 20,00) domenica: chiuso www.libreriaanomalia.org Inaugurazione: martedì 4 aprile ore 20.00 L'esposizione durerà un mese, dal 4 aprile al 5 maggio 2017 Link all'evento Faceboook: goo.gl/AwFtQW