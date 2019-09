POESIA AL BINARIO SU TRENI DI VERSI



Roma, 15 settembre 2019 ore 19.30 nel cuore pulsante della Capitale presso la suggestiva location del Polo Museale Atac, all’ombra della Piramide Cestia, in via Bartolomeo Bossi 7, avrà luogo la seconda edizione di “Poesia al binario su treni Di Versi , kermesse artistico letteraria presentata dal Comitato di volontariato culturale Insieme per l’Arte. L’evento ideato dal medico-poeta Ella Clafiria Grimaldi viene riconfermato nell’ambito della programmazione dell’estate romana al Polo Museale Atac curata da Helikonia Indi in collaborazione con Atac di Roma. Il filo conduttore delle poesie in questa edizione sarà “Roma da un finestrino”. Gli autori che hanno voluto contestualizzare con degli scritti a tema, attraverso i versi raccontano lo sguardo su Roma da un finestrino di un tram come una delle condizioni migliori per ammirare e a volte ritrovare la sua bellezza oltre l’apparente degrado. Agli occhi del poeta, la metropoli si mostra senza il suo vestito migliore, così com'è, incurante del giudizio di chi la attraversa. Guardare da un finestrino a volte ci offre punti di vista magici ed inusuali che ci permettono di ampliare lo sguardo, siamo viaggiatori spettatori ognuno con i propri sogni, ognuno con la sua meta, con le proprie emozioni racchiuse in noi, piccoli rispetto alla bellezza che c'è fuori. Ad ospitare ancora una volta la poesia sarà il Polo Museale Atac, un giardino urbano molto suggestivo tra palme, antichi locomotori e tram storici della città, gioielli perfettamente restaurati e sottratti all’oblio della memoria dove si interfacciano durante l’estate romana manifestazioni artistiche e culturali con una variegata offerta di aree food&drink e lounge.

Saranno presenti sul palco autori di chiara fama come Sonia Giovannetti poetessa e critica letteraria, Premio dell’Accademia Mondiale della Poesia di Verona nel 2014 e Premio assoluto Certamen Apollinare Poeticum 2018 dall’Università Pontificia Salesiana, Stefania D’Elia Di Lino del World Poetry Movement, Lucianna Argentino molto presente in alcune trasmissioni su Radio Vaticana e Radio Radio per la poesia, Raffaella Lanzetta Premio Spoleto Art Festival 2018, le poetesse Laura Pingiori e Simonetta Paroletti anch’esse con numerose pubblicazioni in attivo, l’attrice performer Annamaria Giannini, lo scrittore Domenico Oriolo e la poetessa Maria Paola Leonardi. Hanno aderito al reading il presidente dell’Accademia G. Belli Fausto Desideri e l’attrice Marianna Petronzi un giovane talento pugliese. Le letture saranno intervallate da inserti musicali curati da #differevent di Sara Lauricella e realizzati dal giovane cantautore Matteo Sica. La poesia dunque come metafora di vita: tutti abbiamo una storia da raccontare seduti uno accanto all'altro in un tram come a voler dire che in fondo siamo tutti nella stessa barca e tanti sono gli elementi che ci accompagnano in un viaggio e che ci portano sempre più verso l’osservazione di noi stessi attraverso il riflesso della città sul nostro vetro, giacchè “guardare fuori dal finestrino è come guardare dentro se stessi”.

La mission dell’iniziativa è promuovere un ambiente socialmente vitale, concepito come motore di aggregazione e di creatività artistica.

La poesia, ma non solo, insieme alla musica, il teatro, le mostre d’arte affermano i promotori “come strumenti di rinnovamento, energie creative capaci di colorare e rinvigorire le serate dell’estate romana al Polo Museale Atac, attraverso esperienze culturali significative e originali”.