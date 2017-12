Nel 1972 Frederic Rzewski mise in musica il testo tratto da una lettera di Sam ‎Melville mentre si trovava detenuto ad Attica. Negli stessi anni Louis Andriessen pubblicava Workers Union, Movimento sinfonico per ensmble variabile di strumenti con forte sonorità.

Nelle note introduttive si legge: Solo nel momento in cui ciascun singolo musicista suona con l’idea che la sua singola parte sia fondamentale, l’opera sarà riuscita; così come in una manifestazione a sfondo politico

Diretto da Tonino Battista, il PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble è formato da musicisti della scena europea contemporanea in grado di interpretare e trasmettere la diversa e molteplice ricchezza della musica di oggi.

Il progetto, nato e cresciuto nel corso delle diverse stagioni di musica contemporanea della Fondazione Musica per Roma presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, si è sviluppato sotto forma di un gruppo modulare di musicisti chiamati di volta in volta a eseguire progetti diversi.

Set unico di un’ora alle 16, poi interventi singoli fino alle 20