PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble a Villa Adriana

Sabato 29 luglio a Tivoli sarà la volta della PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Il gruppo, diretto da Tonino Battista, nasce da un progetto che si è sviluppato nel corso delle diverse stagioni di musica contemporanea presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

La PMCE presenterà un programma di musica colta ai confini del rock incentrato sulle tre figure carismatiche della musica newyorkese degli ultimi vent’anni: lo statunitense Michael Gordon (Gene Takes a Drink - 2012; for Madeline - 2009; I Buried Paul - 1996), il Pulitzer Prize for Music 2008 David Lang (unused swan - 2012; sunray - 2006) e la Pulitzer Prize for Music 2015 Julia Wolfe (Believing - 1997; Big Beautiful Dark and Scary - 2002). Sul palco, oltre a Tonino Battista, Luca Cipriano al clarinetto, Luca Nostro alla chitarra elettrica, Lucio Perotti al pianoforte, Flavio Tanzi alle percussioni, Paolo Andriotti al violoncello e Massimo Ceccarelli al contrabbasso.