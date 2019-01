Plus: un musical che nasce dalla periferia in scena a Tor Bella Monaca

Il 15 e 16 gennaio approda sul palco del Teatro Tor Bella Monaca PLUS, regia Francesco A. Latini, soggetto Claudio Proietti, produzione esecutiva Danilo Proietti, consulente di produzione Andrea Colafranceschi, con Federico Della Sala, Gianluca De Ruvo, Giuliano Casarelli, Claudia Candiloro, Eleonora Del Prato, Ludovica Regini, Riccardo Passi, Davide Olmeda, Alex Tirelli, vocal coach Roberta Fratticci, coreografie Serina Paci, scenografie Flavio Burcheri, progetto grafico Luca Pucillo. Raccolta fondi attraverso la piattaforma PRODUZIONI DAL BASSO. Con il contributo della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA. Presentato dall’associazione “UN MONDO NEL CUORE” in collaborazione con “TOR PIU’ BELLA” e “DANZA STUDIO”.



PLUS: amore + arte + rivoluzione = vita è un musical che nasce dalla periferia, dai suoi luoghi e dalle sue persone. Finanziato dal basso, con il progetto “Ribalta la periferia con PLUS: amore + arte + rivoluzione = vita” tramite produzionidalbasso.it è uno spettacolo in grado di affrontare temi quali droga, HIV e smarrimento giovanile in modo non formale. Temi ben presenti nei quartieri di Giardini di Corcolle e Tor Bella Monaca, luoghi in cui hanno sede le associazioni proponenti e che vedono alti tassi di dispersione scolastica e diversi fenomeni di disagio giovanile, in particolare legato al traffico di stupefacenti. Lo scopo di questo musical è quello di provare a dissuadere i giovani dal vivere di espedienti e dall’assumere comportamenti criminali a cui sembrano tendere sempre di più, specie negli ultimi anni, ed avvicinarli invece al mondo del teatro e dell’aggregazione sociale.



martedì 15 e mercoledì 16 gennaio ore 21



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it