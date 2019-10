Play! Storie che cantano: Noemi protagonista alla finale del contest musicale dedicato a donne con tumore al seno

Volge al termine il contest musicale "Play! Storie che cantano", lanciato dalla campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico”.

Le storie di 5 giovani artisti, selezionati tra oltre 200 brani, saranno protagonisti della serata in programma giovedì 10 ottobre a Roma, all'Auditorium Conciliazione. Un evento live, ad ingresso gratuito (solo su prenotazione) che vedrà esibirsi la testimonial della campagna Noemi e tanti altri artisti famosi, come Francesco Sarcina, Roy Pacy, Diodato, Enrico Nigiotti, Bianca Atzei e, ovviamente, i 5 finalisti del cotest Play! Storie che cantano: Cristiano Turrini, Matteo Arpe, Gloria Galassi, Rebecca Pecoriello e Luca Ricozzi.

Durante la serata all'Auditorium Conciliazione, si assisterà poi alla proclamazione del vincitore, selezionato da una giuria tecnica e dalle pazienti.

Play! Storie che cantano: il contest

Il contest online è stato indetto in concomitanza con l'inaugurazione della terza edizione di “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” la campagna nazionale promossa da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia. Una sfida aperta alla creatività di giovani artisti che si sono confrontati con la sfida di tradurre in musica e parole i racconti delle pazienti. La cantante Noemi è stata coinvolta in veste di testimonial, coach, giurata, protagonista dell’evento live che in autunno decreterà il brano vincitore.

Rompere il silenzio che circonda il tumore al seno metastatico; ribadire l’importanza di garantire a tutte le pazienti il diritto alla migliore qualità di vita possibile; favorire l’accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento lavorativo sono i principali obiettivi della campagna.

«Mi sono resa conto che la musica è in grado di raccontare le storie di queste coraggiosissime donne, e allo stesso tempo fortificarle. Vedere le loro esperienze in musica le renderà orgogliose e darà loro la forza necessaria – ha affermato Noemi dopo essere stata scelta come testimonial – mi auguro con tutta me stessa che gli artisti possano cogliere tutte le sfumature che emergono dai racconti delle pazienti. Li sentiremo, capiremo chi sarà più adatto, e porteremo alla finale chi secondo noi ha scritto meglio».

Per maggiori informazioni: https://www.voltatiguardaascolta.it/

Pagina Facebook Voltati Guarda Ascolta: https://www.facebook.com/voltatiguardaascolta/

Evento Facebook Play! Storie che parlano: https://www.facebook.com/events/1418965074924167/