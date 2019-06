Play Life al CineTeatro L'Aura

CineTeatro L'aura - PLAY LIFE - sabato 20 e domenica 21 luglio 2019



Eccoci al secondo appuntamento della stagione estiva “R-Estate con noi” al CineTeatro L'aura! Vi aspettiamo sabato 20 e domenica 21 luglio per un gustoso aperitivo e a seguire lo spettacolo “PLAY LIFE” scritto e diretto da Andrea Bruno con lo stesso Andrea Bruno e Valeria Pistillo. In scena una coppia di sposi un po’ particolare … ma voi avete mai avuto voglia di cambiare la vostra identità almeno per un giorno?

Dove vi porterebbe questo radicale cambiamento? Andy e Valery non vogliono avere recinti, vogliono sentirsi liberi! Questa necessità li porta ad un incessante gioco di ruolo in cui cambiano continuamente le loro identità, ma dove li porterà questo folle e intrigante gioco? PLAY LIFE vi farà vivere una storia bizzarra, affascinante, irriverente ed intrigante che vi coinvolgerà, trasportandovi in una vita parallela … Vi aspettiamo il 20 e 21 luglio per gustare insieme l’aperitivo e a seguire “PLAY LIFE”



Per info : http://www.teatrolaura.org/portfolio/play-life/

Avviso ai soci

PLAY LIFE

sabato 20 luglio ore 21.00

domenica 21 luglio ore 19.00

aperitivo + spettacolo a 10 €

Cine-Teatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

Sito: http://www.teatrolaura.org/stagione-estiva-2019-r-estate-con-noi/