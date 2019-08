Spettacolo al Planetario: “L’era spaziale, dalla Luna ad oggi”

Il 9 agosto, Stargate Planetarium, primo planetario itinerante con tecnologia 4K in Italia, presenta il suo spettacolo “L’era spaziale, dalla Luna ad oggi” nella Sala Consiliare del Palazzo Colonna a Marino. L'evento, realizzato grazie al sostegno del Comune di Marino, inizierà alle 19.00 e terminerà alle 24.00 circa e prevederà cinque spettacoli al planetario (alle 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00).



“Il Comune di Marino è lieto di ospitare lo Stargate Planetarium. Un’iniziativa che ha tanti primati in Italia sarà presentata per la prima volta nel nostro comune, durante la prima serata di un evento in cui le stelle faranno da cornice alla storia del nostro territorio”, ha dichiarato Ada Santamaita, assessore alle Attività Produttive del Comune di Marino. Andrea Camomilla, responsabile del progetto Stargate Planetarium ha affermato che “vedere la proiezione di questo planetario dall’interno è qualcosa di incredibile. Il nuovo spettacolo che abbiamo elaborato per questa occasione ripercorre tutti i piccoli passi per l’esplorazione spaziale, tra fallimenti, rischi e grande coraggio. È una storia che tutti dovrebbero conoscere!”

Stargate Planetarium è il primo planetario itinerante in Italia dotato della straordinaria tecnologia laser 4K (Ultra HD), di proprietà di UNITRONITALIA INSTRUMENTS Srl, che garantisce una definizione ed un'esperienza mai viste prima. La cupola più grande, da 7,5 metri di diametro, è la prima itinerante di queste dimensioni in Italia. Gli spettacoli al planetario saranno accompagnati da una suggestiva narrazione dal vivo da parte di Giulia Botticelli e Mario Silvestri, esperti divulgatori scientifici.



PER INFORMAZIONI:

Tel. 3924079748

info@stargateplanetarium.it

www.stargateplanetarium.it



COSTI:

Intero: 9€

Ridotto (bambini da 4 a 12 anni, over 65, docenti, giornalisti, disabilità): 7€

Residenti del Comune di Marino: 7€

- FAMILY PACK ① (2 adulti e 1 bambino): 24€

- FAMILY PACK ② (2 adulti e 2 bambini): 30€

- FAMILY PACK ③ (2 adulti e 3 bambini): 35€