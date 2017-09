Da un incontro epico, uno spettacolo di gusto. Professionisti in campo, per degustazioni d'eccellenza! Angelo Pezzella e Stefano Paciotti insieme per un evento che sarà sicuramente da ricordare.

Pizza Taste: l'esperienza gourmet a That's Amore

La Pizza di un Campione Mondiale come Angelo Pezzella incontrerà in tutte le sue incredibili varianti le eccellenze gourmet presentate da Stefano Paciotti, Maestro di Salumi.

Il 9 ottobre cena, con show cooking, accompagnata dalla degustazione dei vini campani Campi Flegrei della Cantina Farro. Divertimento e gusto assicurato.

Costo Cena degustazione € 45,00 a persona comprensivi di

- Degustazione Pizze Gourmet con le eccellenze della norcineria italiana

- Degustazione Vini Cantina Farro

- Dolce e acqua

INFO e PRENOTAZIONI

06.7188560

comunicazione@thatsamoreroma.it