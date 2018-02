Pizza Social Club una festa dedicata alla pizza e all'impegno

Il 13 Marzo inizia Pizza Social Club la prima festa dedicata alla pizza e all'impegno lunga 7 mesi.



Primo appuntamento Martedì 13 Marzo con Giancarlo Casa della Gatta Mangiona.

La Gatta Mangiona, una delle migliori pizzerie di Roma, per una sera si trasferisce in campagna presso Agricoltura Capodarco Mistica.



Insieme alla Gatta in uno degli scorci più belli della campagna romana, vi accoglieranno grandi tavoli sociali, un clima conviviale e familiare e tanta tanta pizza.

Giancarlo Casa e il suo team sforneranno pizze e friggeranno supplì che verranno distribuiti sui tavoli sociali per un totale di due pizze a testa e due supplì.



Il costo della serata è 27 euro a persona e comprende 2 pizze, 2 supplì, un calice di vino dell'Azienda Agricola Capodarco o un bicchiere di birra e l'acqua di fonte .



Bambini fino a 3 anni gratis da 3 a sei 6 il costo è 15 euro.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Info e prenotazioni

Email info@sartidelgusto.it

Telefono/whatsapp + 39 328 2881275