Più vicino alla terra. Mostra di pittura botanica

Mostra di pittura botanica

La mostra racconta di boschi ,prati e corsi d' acqua esplorati con

assiduità nel volgere delle stagioni...

ata nella provincia di Torino, Lucilla Carcano compie i suoi studi a Roma laureandosi in Scienze Biologiche. Inizialmente impegnata nel campo dell'illustrazione scientifica e naturalistica, grazie ai corsi di Luca Palermo scopre la pittura botanica e, a partire dai primi anni '90, si dedica ad essa con interesse sempre più profondo; la sua personale ricerca viene sostenuta e stimolata da una vivace attività espositiva, in Italia e all'estero.

Nel 2006 a Birmingham, nell'ambito del BBC Gardeners' World Live, una serie di suoi acquerelli su pergamena dedicati alle galle viene premiata con la Gold Medal della Royal Horticultural Society e con il Best in Show Award 2006.



Suoi lavori sono presenti nella collezione dell'Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburgh e nella Lindley Library Collection di Londra.

E' membro dell'Associazione Italiana dei Pittori Botanici, FloraViva.



Lucilla Carcano sceglie di ritrarre su carte preziose un microcosmo di natura i cui protagonisti sono le essenze meno blasonate e frequentate dall'illustrazione botanica: foglie autunnali, galle, frutti e fiori tipici della flora della Liguria, regione nella quale vive. Un accorto ed originale gusto compositivo e la minuzia del dettaglio, resa con delicate velature, inducono lo spettatore alla scoperta della ricchezza e bellezza di ogni essenza naturale.



I suoi fogli sono pagine di un diario dedicato ad una natura osservata con occhi attenti e partecipi e restituita con mani sapienti. Da diversi anni espone e collabora con Studio Arti Floreali.