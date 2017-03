PIU' VERO DEL VERO : il rapporto dello scenografo con l'immagine Ludovica Ferrario, scenografa di "Youth" e "The Young Pope" racconterà il processo creativo nel suo lavoro ripercorrendo la sua esperienza con registi maestri della fotografia. Il rapporto con la COMPOSIZIONE nell'esperienza di "Copia conforme" di Abbas Kiarostami Il rapporto con l'INQUADRATURA nel lavorare con Paolo Sorrentino Il rapporto con LA FOTOGRAFIA nell'esperienza di art direction in Palermo Shooting di Wim Wenders Ludovica Ferrario architetto di formazione, lavora e crede nel cinema come mezzo espressivo di narrazione. Secondo la scenografa, meno sarà evidente la sua mano e migliore sarà il risultato, permettendo allo spazio appena creato di sembrare autentico e già esistente. Nel 2015 ha ricevuto la condidatura come miglior scenografo per il Nastro d'Argento e nel 2016 la nomination per il David di Donatello. Coordinamento Simona Cresci ISFCI - Istituto Superiore di fotografia Via degli Ausoni, 1 Roma info@isfci.com Ingresso gratuito