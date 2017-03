Pittura in movimento ad Explora. Celebrando la nuova stagione in arrivo, i laboratori, proposti ai bambini in visita al museo nei giorni del week end, nascono per impreziosire la visita con dei momenti esperienziali basati sull’osservazione di fenomeni naturali coniugati a tecniche di realizzazione creative e originali.

Arte, tecnologia, ambiente e scienza si amalgamano in proposte divertenti che consentono un approccio giocato al panorama della scoperta.

Pittura in movimento è un laboratorio creativo che approfondisce tecniche innovative di pittura aggiungendo curiosità sulla nuova stagione in arrivo e sui comportamenti di alcuni animali. Dedicato alla fascia d’età 3-5 anni, il laboratorio permette di stimolare fantasia e manualità.

Quando: 1 aprile 2017 @ 10:00 - 2 aprile 2017 @ 18:45

Età: 3-5 anni

Modalità di partecipazione: laboratorio su prenotazione entro i primi 30 minuti dall’ingresso nel museo