Pittura e mosaico a Roma, Palazzo Massimo alle Terme

Pittura e mosaico a Roma: l'antichità a colori! Grazie alla giornata di apertura gratuita del museo avremo la possibilità di concentrare la nostra attenzione sull'ultimo piano di Palazzo Massimo alle Terme, prestigiosa sede del Museo Nazionale Romano; è qui infatti che sono conservate le più importanti testimonianze della pittura e del mosaico romano rinvenute nell'Urbe.

Analizzeremo i cicli provenienti dalla Villa della Farnesina alla Lungara appartenuta probabilmente ad Agrippa genero di Augusto e dalla villa di Livia, sua moglie, a Prima Porta, per comprendere meglio le mode, i temi iconografici, le tecniche in voga in età augustea nella pittura decorativa domestica, ricca di spunti ideologici e ispirazioni ellenistiche ed egizie; senza dimenticare gli affreschi provenienti da contesti funerari (Colombario di Villa Pamphili) e del quartiere residenziale rinvenuto nel secolo scorso durante la costruzione della metropolitana di Roma a Termini.

Nella seconda parte della visita ci concentreremo invece sull'arte musiva con una carrellata di pregevoli e policromi pavimenti musivi in cui la tecnica raffinata opera di maestranze specializzate, si mette al servizio di rappresentazioni mitologiche, nature morte, vedute di paesaggi immaginari e reali. Da non perdere!

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h. 16.45 Largo di Villa Peretti, davanti all'ingresso del Museo.

Quota di partecipazione: €8 (Soci), €10 (non Soci, comprensiva di tessera associativa) - biglietto di ingresso gratuito al Museo

Durata: 1h40 circa

MInimo partecipanti 8 persone, massimo 15. Prenotazione obbligatoria entro sabato 3 agosto, h. 16.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

