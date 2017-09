L'Etna è il vulcano più alto d'Europa nell'isola più grande del Mediterrane: la Sicilia. Nell'unico versante della "Muntagna" in cui non si produce vino, quello occidentale, c'è un paesino magico che porta a frutto una tipologia di oro, un oro verde. Bronte ed il suo Pistacchio sono ormai rinomati in tutto il mondo.

Pistacchio: l'oro verde di Bronte da Siciliainbocca Prati

Così Siciliainbocca in Prati ha deciso di organizzare un tour nei vini dell'Etna con degustazione del PIstacchio di Bronte in tutte le sue versioni culinarie.



Ma non solo: nell'occasione potrete conoscere l'ancestrale storia del Pistacchio grazie alle spiegazioni di uno dei maggiori esperti di questa materia, il Sig. Damiano Avanzato, luminare dell'ISHS, International Society for Horticultural Science.

Questo il menù di Pistacchio: l'oro verde di Bronte

Antipasti:

- Arancino filante al pistacchio di Bronte DOP

- Involtino di tonno affumicato, ripieno di marmellata di fichi e pistacchi di Bronte DOP tostati

- Tartare di ricciola con granella di pistacchi di Bronte DOP, timo e zeste di agrumi

Vino in abbinamento: Brut Metodo Classico - Planeta

Primo:

⁃ Risotto al pesto di Pistacchio di Bronte DOP biologico dell'Azienda Agricola "Il Gaetello" con carpaccetto di Gambero rosso di Mazara del Vallo e mirtilli

Vino in abbinamento: Etna bianco 2016 - Murgo

Secondo piatto

- Bauletto di pesce spada dello stretto in panure di farina di pistacchi, ripieno di cremoso primosale e pistacchi di Bronte DOP croccanti con contorno di caponatina di Siciliainbocca in Prati.

Vino in abbinamento: Etna Rosato Poesia 2016 - Valenti

Dessert:

- Semifreddo al Pistacchio di Bronte DOP con riduzione di Malvasia

Vino in abbinamento: Rosolio al mandarino fatto in casa con la ricetta originale di Siciliainbocca in Prati

Costo: 55 euro a persona (acqua e vini inclusi)

Posti limitati, è necessaria la prenotazione: 0637358400 - info@siciliainbocca.com