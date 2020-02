Pistacchio, donne e vino: gli eventi che anticipano i 140 anni di Fassi

Al Palazzo del Freddo G. Fassi iniziano gli eventi in vista delle celebrazioni per i 140 anni della gelateria, previste il 10 maggio 2020.

Domenica 1 marzo Andrea Fassi aprirà le porte del laboratorio a una degustazione guidata dedicata al pistacchio, best seller in gelateria e gusto che riporta alle origini dell’azienda. Giuseppina, l’amata madre del fondatore del Palazzo del Freddo Giovanni Fassi era infatti siciliana.

A partire dalle ore 17 sarà possibile assaggiare gratuitamente 3 tipi di pistacchio monorigine, in versione cruda e gelato, tra i quali si dovrà indovinare il vero gusto siciliano di Bronte.

Domenica 8 marzo, sempre alle 17, laboratorio nuovamente aperto al pubblico per un evento dedicato alle donne e al vino, realizzato in collaborazione con Carla Trimani dell’azienda “Trimani Vinai in Roma dal 1821”.

In occasione della Festa della Donna, protagonista sarà il Vino declinato al femminile, accompagnato da un dolce della tradizione francese – la tarteTatin – preparata da Carla e dal gelato alla vaniglia realizzato da Andrea Fassi che trasformerà in gelato anche il vino scelto da Trimani per suggellare l’evento.

Sarà un’occasione per celebrare tutte le donne e il loro impegno in tantissimi settori, a partire appunto da quello vinicolo che vede l’Italia crescere di anno in anno.

“Questi eventi fanno da preludio alla festa del gelato che ho in mente per celebrare i 140 anni dell’azienda – afferma Andrea Fassi– e il mio obiettivo resta quello di far conoscere ai consumatori il vero modello di produzione del gelato artigianale italiano che si basa su ottime materie prime e sulla sapienza dei maestri artigiani nel bilanciare gli ingredienti”.

Appuntamento in via Principe Eugenio 65/67 ore 17.