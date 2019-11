Porta di Roma on Ice, la magia della pista sul ghiaccio

Torna nel centro commerciale Porta di Roma l'appuntamento con "Porta di Roma On Ice", la pista di ghiaccio aperta a grandi e piccini per divertimento puro sui pattini.

Pista di ghiaccio a Porta di Roma

Come ogni anno la piazza esterna, quella solitamente adibita a concerti ed eventi variegati, si trasforma in una magica pista di ghiaccio, l'ideale per trascorrere il tempo libero nei pomeriggi invernali divertendosi al massimo!

Orari e prezzi

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Porta di Roma è aperta tutti i giorni con i seguenti orari:

feriale 15.00 – 22.00

festivo, sabato e domenica 10.00 – 22.00

Esclusivamente dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 la pista seguirà il seguente orario: 10.00 – 22.00

L'ingresso per 30 minuti alla pista di ghiaccio ha i seguenti costi:

Possessori Carta Roma – 5,00 €

Non possessori di Carta Roma – 6,00 €

Ingresso per 1 ora

Possessori di Carta Roma – 7,00 €

Non possessori di Carta Roma – 10,00 €

L’utilizzo della pista di pattinaggio è disciplinato da un regolamento, nell’interesse degli ospiti di Porta di Roma, per la loro esclusiva sicurezza e per il loro massimo divertimento (lo potete leggere qui).

Per maggiori informazioni: https://porta-di-roma.klepierre.it/

Pagina Facebook Porta di Roma: https://www.facebook.com/GalleriaCommercialePortaDiRoma/