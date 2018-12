L'Ice Park dal sapore di mare: pista del ghiaccio a Ladispoli

Quest'anno IcePark arriva anche a Ladispoli, nella spettacolare piazza Roberto Rossellini.

Per gli appassionati di questa disciplina, una pista di ghiaccio aperta tutti i giorni fino al 3 febbraio dalle 10:00 alle 24:00. Uno spazio con area giochi, spazio bimbi, punti ristoro e tutto quello che serve per il tuo relax e divertimento. Arte, moda, sport e musica si fondono per un’emozionante programma di spettacoli ed eventi.

Accanto alla pista per pattinare, troverai lo straordinario villaggio natalizio, dove ti aspetta il mercatino e la casetta di Babbo Natale. Stand allestiti in modo elegante ed uniforme, selezionati espositori che offriranno prodotti tipici del Natale. Hobbistica, artigianato (sculture con i libri, alberi di natale con materiale riciclato, composizioni in cera profumate etc ), oggettistica, decori natalizi per albero e casa, presepi composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo.