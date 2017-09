Piratesse al Teatro Trastevere

Un’Accademia di Belle Arti: in aula di disegno cinque ragazzi stanno preparando degli elaborati per il conseguimento della laurea magistrale. In base alle direttive di un nuovo decreto ministeriale, gli studenti non saranno più valutati singolarmente, ma come classe: con i loro lavori dovranno quindi o passare tutti insieme l’esame, oppure, sempre insieme, ripetere l’anno.



Anna, appassionata di pirati, decide di ritrarre due piratesse realmente esistite nel XVIII secolo, Mary Read e Anne Bonny, e inizia a raccontare a Riccardo, che cerca le sue attenzioni, la storia delle due donne innamorate entrambe dello stesso uomo, il capitano dei pirati Calico Jack Rackham. Casualmente anche gli altri colleghi di lavoro Maria, Marco e Carlo si appassionano alla storia a tal punto che Anna darà a ciascuno di loro un ruolo. E così i due mondi, presente e passato, si intrecceranno mescolando eventi e dinamiche emotive tra i personaggi. La storia e il presente diverranno l'una lo specchio dell'altro creando atmosfere oniriche e suggestive, amplificate dalle straordinarie musiche inedite del compositore Antonio Cicognara.



Contemporaneità e ricerca storica in un unico spettacolo in cui si parla di amicizia e di amore, di determinazione, perseveranza, audacia e coraggio, in cui due donne sapranno affermare il loro diritto alla libertà e si imporranno non solo come piratesse al pari di tutti i grandi protagonisti dell’epopea della pirateria, ma anche e soprattutto come donne capaci di portare avanti le proprie idee e i propri diritti senza arrendersi mai.



La storia si ispira alle biografie dei grandi nomi della pirateria, raccolte dallo scrittore Daniel Defoe, ma le intreccia in una trama originale e moderna, che esalta i valori fondamentali della collaborazione e della fiducia reciproca, conducendo però l’intreccio verso una soluzione finale dai risvolti inattesi.













MAG - Movimento Artistico Giovanile

L’associazione culturale “MAG - Movimento Artistico Giovanile” è una realtà nata nel 2010 dall’ unione di tre giovani artisti provenienti da percorsi didattici differenti, ma uniti da un obiettivo comune: realizzare un percorso didattico e artistico di spettacoli, matinée, corsi di teatro e workshop al fine di riavvicinare adulti e bambini al mondo del teatro (e dell’arte in generale) attraverso il linguaggio della commedia musicale. Ad oggi le discipline dello spettacolo e tutto quanto concerne l’arte sono spesso sacrificate ad un piccolo circuito di auto-produzioni che gli artisti spesso non riescono a sostenere. Da ciò deriva che essere “artista” equivalga a non essere considerato un “lavoratore”, nonostante il valore sociale e culturale dei messaggi che si vogliono trasmettere.

MAG è invece una "piccola" realtà che temerariamente lotta in un momento sociale alquanto difficile, ma si impegna strenuamente, con professionalità, a restituire all’arte il rispetto che merita. Il suo scopo è infatti quello di costruire una piccola isola felice che offra spazio alla creatività e alla cultura coinvolgendo la fantasia di persone di ogni età.







TEATRO TRASTEVERE - Via Jacopa de' Settesoli 3, 00153 Roma

Dal 4 all’ 8 ottobre 2017

Orario spettacoli: dal mercoledì al sabato ore 21, domenica ore 17:30

Biglietti: intero € 10, ridotto € 8; ogni 5 spettatori paganti, un biglietto omaggio (tessera teatro € 2)











