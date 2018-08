Pioggia di stelle: due serate osservative dedicate alle perseidi

L'Università Roma Tre, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Hipparcos, organizza l'11 e 12 Agosto 2018, due serate dedicate alle Perseidi:



11 AGOSTO:

“Serata Perseidi: pioggia di stelle e osservazione dei pianeti giganti"



12 AGOSTO:

“Serata Perseidi: pioggia di stelle e osservazione delle costellazioni di mezza estate”



L’attività si svolgerà presso l'osservatorio del Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM).



Ogni turno di osservazione prevede una breve conferenza introduttiva seguita dall'osservazione del cielo stagionale e delle principali costellazioni visibili, sotto la guida di un esperto. La serata proseguirà con la suggestiva osservazione al telescopio dei principali oggetti celesti.



La serata è adatta a tutti. E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE gratuita al seguente link o telefonica:



LINK PRENOTAZIONE -> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serate-stelle-cadenti-pioggia-di-stelle-due-serate-dedicate-alle-perseidi-48308281370?aff=efbevent





°°°°° PROGRAMMA °°°°°





11 AGOSTO:



ORE 17.30 - 19.00

Escursione geopaleontologica alla scogliera fossile di Rocca di Cave. L’escursione offrirà la possibilità di osservare i magnifici reperti fossili di 100 milioni di anni, affioranti lungo il sentiero geopaleontologico di Rocca di Cave.



L'attività è SU PRENOTAZIONE. Inviare una mail a info.hipparcos@gmail.com indicando nome, numero di partecipanti e recapito telefonico.



ORE 21.00 - 22.30 (TURNO 1)

ORE 22.30 - 24.00 (TURNO 2)

12 AGOSTO:



ORE 21.00 - 22.30 (TURNO 1)

ORE 22.30 - 24.00 (TURNO 2)

Appuntamento: davanti all'ingresso del Museo, piazza della Torre 11, Rocca di Cave (RM), all'orario di inizio del turno per il quale ci si è prenotati.

Costi: 6 € (i bambini fino a 7 anni entrano gratis), in caso di partecipazione all'escursione del 11 agosto alle 17.30 è previsto un supplemento di 2€.



Si consiglia fortemente abbigliamento adeguato all'alta quota.

IN CASO DI MALTEMPO LA SERATA POTREBBE ESSERE ANNULLATA. E' sempre opportuno verificare le eventuali comunicazioni sulla pagina Facebook del Museo https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/ . In caso di dubbi potete contattare lo staff del Museo attraverso la mail o il numero forniti.



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci



Segreteria Museo: 3299864826 (Giulia Botticelli)

Pagina facebook: https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/

Email: museo.roccadicave@uniroma3.it

Web: http://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museo/