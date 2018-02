Edoardo Leo in Pinocchio all'Auditorium Parco della Musica

Il più grande fantasy italiano, fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo, riletta da Edoardo Leo con le musiche dal vivo di una orchestra sinfonica. Una favola in musica per scoprire come tornare ad essere, o forse diventare, finalmente, bambini.

Il "Pinocchio" di Edoardo Leo viaggia nelle sue mille avventure in un racconto musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in simbiosi. Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo viene accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal M° Vincenzo Di Benedetto.

Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse della versione televisiva firmata da Luigi Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione. Edoardo Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi, caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso, colorando i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro peculiarità: Pinocchio è fiorentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda…

E’ un pinocchio “italiano”, di “tutti gli italiani” nelle loro differenze, caratteristiche e punti in comune, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più contestualizzato nella varietà dei “tanti modi di essere italiani”. Lo sceneggiato televisivo “Le avventure di Pinocchio” su musiche di Fiorenzo Carpi, andò per la prima volta in onda su Rai 2 nell’aprile del 1972.

Il successo delle cinque puntate fu enorme, tanto che fu replicato nel decennale della pellicola. Quelle fantastiche musiche accompagneranno il nostro Pinocchio, eseguite dal vivo dall'Orchestra Sinfonica Giovanile di Roma, 40 elementi sul palco, per rendere davvero magico questo viaggio tra musica e parole, dalla bottega di Mastro Ciliegia fino al Paese dei Balocchi, incontrando, tra i vari, Mangiafuoco, Il Gatto e Volpe, e l'immancabile Grillo Parlante.