Pinocchio alla Casa Circondariale di Cassino

Le Avventure di Pinocchio possono essere considerate una realtà parallela in cui è facile perdersi e da cui è molto difficile uscire. Un mondo fatto di parole, che ci riportano all'infanzia e che molto spesso divengono sinonimo del nostro essere, di immagini, mentali e non, di sensazioni ed emozioni.

All’interno del testo di Collodi, come svela Giorgio Manganelli nel suo Pinocchio: un libro parallelo, pubblicato da Adelphi nel 2007, sono dunque racchiuse infinite possibilità che nel corso del tempo hanno preso vita in forme sempre nuove. L’essenza drammaturgica del testo e la sua naturale vocazione alla rappresentazione appare però quella più evidente e che inevitabilmente ha portato Le Avventure a innumerevoli ri-scritture sceniche. Personaggi, dialoghi, immagini e colori in Pinocchio richiamano infatti continuamente il mondo del teatro. La sua stessa struttura, che non possiamo definire quella di una fiaba classica, non è infatti univoca e chiara ma ingloba al suo interno forme differenti che si sommano in una costruzione anomala e del tutto innovativa.

Le fiabe sono infatti lineari, capaci di offrire ai loro piccoli lettori insegnamenti e morali che non abbiano valenze multiple, ma possano indicare un chiaro esempio da seguire. Le avventure di Pinocchio pongono invece continue ambivalenze e possibili letture che si ampliano all’interno degli stessi insegnamenti morali che presentano, fino a farli esplodere.

All’interno di questa forma composita e capace di infinite letture si ritrovano tutte le esperienze passate dell’autore del testo, Carlo Lorenzini, che utilizzò lo pseudonimo di Collodi come affettuoso omaggio al paese natale della madre, che fu giornalista, critico, umorista, drammaturgo, traduttore di fiabe e scrittore di racconti per l’infanzia. Tutto è stratificato in una scrittura asciutta ed essenziale, evocativa nell’uso attento del toscano, realistica e al tempo stesso incoerente nelle descrizioni di luoghi mai conclusi e personaggi concreti nella loro irrealtà.

