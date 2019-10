Pino Strabioli racconta Sergio Tofano

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre alle ore 21 e domenica 27 alle ore 18 al Teatro Tor Bella Monaca in scena CAVOLI A MERENDA, un omaggio a Sergio Tofano di e con Pino Strabioli.



Pino Strabioli, attore, autore, regista e conduttore televisivo presenta un omaggio, un piccolo tributo, un pensiero dedicato al grande Sergio Tofano, figura centrale nella storia del nostro spettacolo, attore brillante, primattore, illustratore, autore, regista, pittore. Chi non ha stampato nella memoria il Signor Bonaventura? Il milione? Il bassotto? Nel 2017 si celebrano 100 anni dalla nascita del Signor Bonaventura e noi lo vogliamo ricordare raccontando alcune delle storie di Sto. I Cavoli a merenda, partitura per attore, burattini e musica. Una narrazione ironica e scanzonata, grottesca e divertita, tratta dalle opere di Sergio Tofano. Piccole storie di vita più o meno quotidiana che sfociano nell’assurdo e che, con ironia e levità, denunciano l’aspetto surreale e folle della realtà.



venerdì 25 e sabato 26 ore 21

domenica 27 ore 18



di e con Pino Strabioli

burattini, oggetti, ombre Andrea Calabretta

musica dal vivo Dario Benedetti (chitarra)

Teatro Verde



