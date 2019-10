Pino Strabioli in "Cavoli a merenda" al Teatro Tor Bella Monaca

Un gradito ritorno quello di Pino Strabioli al Teatro Tor Bella Monaca. Dopo le memorabili interviste a Paolo Poli e a Paolo Villaggio, Strabioli propone un omaggio a Sergio Tofano, figura centrale nella storia del nostro spettacolo, attore brillante, primattore, illustratore, autore, regista, pittore. Chi non ha stampato nella memoria il Signor Bonaventura? Il milione? Il bassotto? Pino conduce per mano lo spettatore nel fantastico mondo di Sto. I Cavoli a merenda, di e con Pino Strabioli, partitura per attore, burattini e musica rappresentano una narrazione ironica e scanzonata, grottesca e divertita, tratta dalle opere di Sergio Tofano. Piccole storie di vita più o meno quotidiana che sfociano nell’assurdo e che, con ironia e levità, denunciano l’aspetto surreale e folle della realtà. Musica dal vivo con Dario Benedetti. Burattini, oggetti e ombredi Andrea Calabretta.

“Questo spettacolo- sottolinea Pino Strabioli- nasce dalla voglia di scavare nella memoria, nel patrimonio di quel novecento che abbiamo tanto amato.Tofano autore, attore, regista, illustratore, scrittore è una figura fondamentale nella storia culturale di questo paese. Resta nei ricordi delle generazioni che sono cresciute leggendo Il Corriere dei piccoli, nella memoria degli attori che ha formato all'Accademia d'arte drammatica di Roma. Mi sembrava giusto e doveroso raccontarlo al pubblico. Paolo Poli mi parlava spesso dell'acutezza, dell'eleganza, del genio del mitico "Sto", mi regalò un cofanetto prezioso delle sue opere e così più di vent'anni fa misi in scena una serata”.

Oggi con la complicità di Veronica Olmi, Andrea Calabretta e Dario Benedetti, Strabiolitorna a raccontarlo in una nuova versione con ombre, burattini, marionette, figure e musica dal vivo.

“Una passeggiata divertita nella sua scrittura – conclude Strabioli- fra i personaggi folli e stralunati delle sue novelle. Un omaggio al mitico bassotto colore del risotto e all'intramontabile signor Bonaventura… oggi siamo tutti Bonaventura, ad ognuno tocca una sventura a pochi purtroppo il milione”.

Autore e interprete raffinato Pino Strabioli si divide fra teatro e tv. Nelle ultime stagioni per Rai Tre ha condotto "E Lasciatemi Divertire", otto Puntate con Paolo Poli "Parlo da sola" due speciali dedicati ad Anna Marchesini, "Speciale Carla Fracci", "In Arte Patty Pravo". Attualmente è in onda con Gino Castaldo in “Grazie Dei Fiori” su Rai3.

venerdì 25 e sabato 26 ore 21

domenica 27 ore 18

Pino Strabioli racconta Sergio Tofano

di e con Pino Strabioli

burattini, oggetti, ombre Andrea Calabretta

musica dal vivo Dario Benedetti (chitarra)

Produzione Teatro Verde

BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it