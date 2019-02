58 sfumature di Pino al Salone Margherita. Uno spettacolo sorprendente in cui Pino Insegno si racconta, non per autocelebrarsi, ma per esporre gli aspetti della quotidianità attraverso gli occhi e la voce di un uomo che ha fatto dei film la sua vita e a volte della sua vita un film.



Uno spettacolo esilarante in cui si svela come la realtà si mischi spesso perfettamente alla finzione. Un viaggio tra i più famosi film, gli eccessi della televisione, le confusioni dei mass media raccontato in parallelo alla carriera di uno dei più grandi doppiatori del cinema italiano in tutte le sue sfumature.





PREZZI BIGLIETTI – TICKETS



Palco con cena

INTERO – 65,00€



(palco 40€+ cena 25€- la cena è obbligatoria)



Poltronissima

INTERO – 35,00€

RIDOTTO* – 32,00€



Poltrona

INTERO – 25,00€

RIDOTTO* – 22,00€



(I prezzi sono comprensivi di prevendita)

* Riduzioni under 18 e militari valide il mercoledì e il giovedì sera escluse le prime e i festivi



Da mercoledì a venerdì spettacolo h 21.00 e cena servita nei palchi privati al piano superiore h 20.00.



Sabato e domenica spettacolo h 17.00.



Eccezionalmente! Sabato 23 marzo lo spettacolo andrà in scena alle ore 16.00



