Pinkology: Magia,Giocoleria e Bolle di Sapone

Nuovo Show !!!

Nuova Produzione !!!

Nuovo Pinko !!!



Divertente,Eclettico,Irriverente, fuori di Testa,

in una parola "Pinkology". Lo spettacolo secondo Pinko.

Magia,Giocoleria e Bolle di Sapone,questi sono gli strumenti di questo artista il cui unico obbiettivo e' stupire il pubblico.



Cristian Procesi, in arte Christian Pinko è un artista fantasista che nei suoi 15 anni di carriera studia varie arti di spettacolo,teatro,dizione, giocoleria, magia e bolle di sapone.

Particolare e fondamentale esperienza deriva dal lavoro nei villaggi turistici,11 stagioni condiscono una già divertente ed irriverente comicità.

Nei suoi traguardi annoveriamo varie partecipazioni al Gran Gala di Magia Hocus Bimbus, Main Bubble Show al Teatro del parco giochi Rainbow Magicland,e da ottobre 2019 entra nel cast del International Show Production di Riga.con lo spettacolo Ah...liz Dreaming of Wonderland, con il suo Bubble Act.

Oltre ad un'infinità di spettacoli per bambini sul panorama romano.



Sabato 7 dicembre ore 17.00, ore 19.00 e ore 21.00 e domenica 8 dicembre ore 11.30 e 17.00

Teatro IF, via Nomentana 1018 – Roma

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78