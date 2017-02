Pink Puffers brass band + The Rebel dj set Csoa Sans Papiers

Pink Puffers Brass Band LIVE Una fragorosa tempesta rosa fatta di ritmo ed energia vi travolgerà in danze scatenate: I Pink Puffers sono una fanfara che si ispira al funk genetico delle brass band americane, modificato però dalle deviazioni e perversioni rock in cui sono nati, crescuiti e sopravvissuti la maggior parte dei musicisti Pink Puffers, e non solo. Il risultato è un genere che non è Punk e non è Funk, ma è PHUNK; un genere che va dal soul all'heavy metal, passando per il jazz e l'hard rock senza nessun limite o pregiudizio razziale. Unica condizione è che ci vuole fiato!!!! http://www.pinkpuffers.com/Pink/PinkPuffers.html + DJ SET con Tommy TheRebel (funk-latin-dub-house) https://soundcloud.com/djrebel-1 powered by Radiosonar.net Csoa Sans Papier via carlo felice 69 (metro San Giovanni) start 22:30 entry 5 Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/137429116767275/