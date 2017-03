Pink Floyd tribute show@Animals Pink Floyd tribute live Let it beer

Gli Animals Pink Floyd di nuovo a Roma! La prima data del 2017 al Let it Beer. Un 2016 passato in giro per l'Italia con il coronamento del grande successo al Teatro Olimpico di Roma il 24 Settembre. Da Syd Barrett a The Wall, gli Alnimals vi faranno vivere le grandi atmosfere Floydiane. Line Up : Aldo Recalchi Basso e voce Andrea Syd Barrett Codispoti Chitarre e voce Mauro Miccoli Chitarre e voce Roberto Cherubini Batteria Eugenio Valente Tastiere e voce Clara Trucchi Voce Elena Cherubini Voce Maurizio Cocozzoli Sax Promo : https://www.youtube.com/watch?v=gJ2Eri6Zl7Y Info e prenotazioni : +393939161158 Ingresso al locale libero Live con supplemento Concerto