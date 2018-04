PRESSO

IL CENTRO di CULTURA POPOLARE del TUFELLO

V i a C a p r a i a 75 / 81 – R o m a

Sabato 7 Aprile 2018 Ore 21

PINK FLOYD TRIBUTE BAND

Pigs plays Animals

Organizzato da Pigs – The Different Ones



Un omaggio allo storico gruppo e alla sua musica senza tempo, rivolta a tutte le fasce di età, tra sogni e visioni, incubi e leggende. Un viaggio al centro della musica contemporanea, dalla psichedelica al pop, un vero e proprio tributo alla forse più famosa band che ha fatto la storia del rock. In questo arco di tempo vengono messe in campo tutta l’esperienza musicale e la conoscenza tecnica delle strumentazioni utilizzate dai componenti della band per offrire, una volta sul palco, una coerente idea di ciò che solo i Pink Floyd, riescono a trasmettere.

I Pigs tornano live con l'esecuzione integrale di "Animals", il celebre album del Pink Floyd del 1977 basato sul romanzo di George Orwell "Animal Farm". Non mancheranno altri classici della discografia floydiana ad arricchire una serata da non perdere!



I Pigs sono:

Francesco Lanza - Voce e Chitarra

Federico Lanza - Chitarra

Emanuele Grigioni - Voce e Tastiere

Fabrizio Correani - Voce e Basso

Lorenzo Di Francia - Batteria

Centro di cultura Popolare del Tufello via Capraia, 75/81 00139 Roma

ingresso a contributo 8 € + tessera 2 € per i nuovi soci 2018

e Info su: wwwccptufello.org TEL. 349 469 91 27