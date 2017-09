Pink Floyd: The Wall all'Ex Dogana. La mitica trasposizione cinematografica del concept album The Wall, realizzato nel 1979 dai Pink Floyd. In una sera rivedrete questo capolavoro in una speciale proiezione sotto le stelle. A seguire party a tema, con le migliori chicche della band britannica e del rock mondiale dagli anni '60.

Prima e unica proiezione ore 21

Dj set a seguire to be announced

DRINK & FOOD

Food corner a cura di Banco

Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 | Happy hour

Con spritz e birre a €5

GAMES

Biliardini, ping pong, giochi da tavolo