Pink Floyd Legend Day all'Auditorium Parco della Musica

I Pink Floyd Legend, oggi riconosciuti, da pubblico e critica, come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e che solo negli ultimi tre anni si è esibito davanti a più di 100000 spettatori, celebreranno la più grande giornata dedicata all'universo floydiano, oltre 40 anni di musica della immortale band britannica.

Come tutte le produzioni firmate Pink Floyd Legend, anche questo concerto vedrà oltre due ore di musica in cui la band si avvarrà di un incredibile disegno luci e laser, il tutto unito alla fedeltà degli arrangiamenti, all'utilizzo di strumentazione vintage, ai video dell’epoca proiettati sullo schermo circolare, ai grandi oggetti di scena, ai costumi, per ricreare quel senso di spettacolo totale che la band romana considerata oggi, a livello nazionale, come il miglior tributo alla musica e al live dei Pink Floyd, sa proporre.

Pink Floyd Legend

Fabio Castaldi basso, voce, basso

Alessandro Errichetti chitarra, voce

Simone Temporali tastiere, voce

Emanuele Esposito batteria

con

Paolo Angioi chitarra acustica, elettrica e 12 corde, basso

Maurizio Leoni sassofono

​Nicoletta Nardi, Sonia Russino​, Giorgia Zaccagni cori

Andrea Arnese Video/Audio Effects, Keytar, Chitarra acustica

Appuntamento in Cavea, il 27 agosto, alle 21.

