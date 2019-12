Ai Pinispettinati torna "I Pini Latini": serata dedicata alla cultura latino americana

Venerdì 27 dicembre presso i Pinispettinati torna I Pini Latini la serata dedicata alla cultura latino americana. Per gli amanti della salsa nelle sue diverse estrazioni (Pierto Rico, New Yorl, Cuba) musica da ascoltare e da ballare. Ecco gli interpreti del Puente Latino: ai Timbales Paulo La Rosa (docente di percussioni, leader del gruppo Salsabor è stato uno dei pionieri della salsa in Italia con i Serpiente Latina, Caribe, Afrocuban beat, Tumbaja jazz quintet e altri. Ha fatto parte dell'orchestra di Demo Morselli, Alberto Laurenti e varie collaborazioni fra cui Tony Vega, Ray Sepulveda).



Alla Voce e tromba Josè Ramon Caraballo Ardiz cantante, polistrumentista tromba percussioni basso arrivato da Cuba in Italia con il gruppo Aguere y la banda ha suonato con i primi gruppi di salsa formatisi come Febbre latina, Salsabor. collaborazioni stabili con Daniele Silvestri e Banda Bardò. Alle Congas Stefano Chistolini (percussionista lunghi periodi di studio e collaborazioni a Cuba, ha suonato con i Jemoja, Salsabor, collaborazioni con Mia Martini, Fred Bongusto, Massimo Moriconi, Tony Vega, Ray Sepulveda.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80



Apertura dopo le 21:00



Per info ingresso contattare i seguenti numeri

3348337356 / 3939954899

alla mail pinispettinati@gmail.com



anticipare dati per rinnovo tesseramento annuale alla mail:

pinispettinati@gmail.com quota €2