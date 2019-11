Pinispettinati presenta Emporium Band in concerto

Un concerto funky, dance e revival con una delle band più longeve ed attive nel territorio capitolino e nazionale. Sabato 16 novembre 2019 sul palcoscenico dei Pinispettinati si esibiranno gli Emporium, gruppo nato nel 1991 con lo scopo di essere una band globale capace di approcciarsi a diversi stili musicali. Questa formazione, infatti, ormai rodata nel corso del tempo è capace di mettere in scena concerti che spaziano tra la musica disco, il funky, il pop, la bossa nova ed il rockabilly con uno stile unico ed inconfondibile che li ha contraddistinti da sempre. La formazione base è composta da Duilio Sorrenti, fondatore della band, alla batteria, Claudia D'ottavi e Dario Daneluz alla voce, Gigi Saletta al basso, Stefano Fantozzi tastiere e voce, Giacomo Iraci chitarra e voce e Gigi Galante al sax.



Una band coinvolgente, nata per calcare il palcoscenico live grazie al potere di un sound che non lascia mai pause ad un pubblico che non può fare a meno di ballare trascinato dalla musica. Vecchio e nuovo si incontrano in una band sempre al passo con i tempi che sa coniugare alla perfezione i grandi successi di oggi con quelli del passato, con una vera e propria soluzione di continuità.



Ma gli Emporium non sono soltanto una band che sa muovere la “dance floor”, approcciandosi alla musica dance: parliamo infatti di musicisti molto versatili perfettamente in grado di trasformarsi in un gruppo swing e lounge, con contrabbasso e suono degli anni ’50, creando la giusta atmosfera per le situazioni che lo richiedono. E non è un caso che da tempo sono protagonisti su Roma, in Italia e persino all’estero in tutti i live club più ricercati e nelle feste private più esclusive.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Live Ore 22.00



ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

(per chi non ce l'ha costo 2 euro)



Per info ingresso contattare

3348337356 / 3939954899

pinispettinati@gmail.com



Line-up

Claudia D'ottavi e Dario Daneluz, voce

Duilio Sorrenti, batteria

Gigi Saletta, basso

Stefano Fantozzi, tastiere e voce,

Giacomo Iraci, chitarra e voce

Gigi Galante, sax