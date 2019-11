I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Roma

Dopo aver registrato, con quattro mesi di anticipo, il tutto esaurito per la data al Mediolanum Forum di Milano, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano a grande richiesta nuove tappe nei palazzetti italiani: venerdì 6 marzo saranno in concerto al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su ticketone.it dalle ore 11.00 di giovedì 7 novembre, e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari a quattro anni dalla nascita del progetto, dimostrano di avere le carte in regola e, con costanza, stanno raggiungendo risultati importanti. Se Gioventù Brucata ha permesso alla band di raggiungere il grande pubblico, è con brani come Irene e Tetris e, ancora di più con l’ultimo disco Fuori dall’Hype, che ha consolidato il proprio successo. Da lì una climax ascendente, con oltre quattro mesi di tour e con sessantamila presenze, numerose date sold out e una fanbase particolarmente attiva.

La band è reduce da un periodo di particolare vivacità scandito da due DISCHI D’ORO, per Irene e Verdura, e dall’uscita del primo fumetto per BeccoGiallo interamente dedicato ai Pinguini Tattici Nucleari. Realizzato da 10 tra i più promettenti fumettisti contemporanei, il libro è stato presentato a Lucca Comics & Games.

Tutte le info sul concerto al Palazzo dello Sport

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

6 MARZO 2020

PREZZI BIGLIETTI

PARTERRE IN PIEDI: € 32.00 + 4.80 d.p.

TRIBUNA CENTRALE NUMERATA: € 40.00 + 6.00 d.p.

TRIBUNA LATERALE NUMERATA: € 34.00 + 5.10 d.p.

III° ANELLO NUMERATO : € 26.00 + 3.90 d.p.

Apertura porte: ore 19:00

Inizio concerto: ore 21:00

Prevendite:

Ticketone.it dalle ore 11.00 di giovedì 7 novembre

Disponibili nei punti vendita autorizzati Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre