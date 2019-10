Inaugura la mostra "Le Città Invisibili" al MACRO Asilo

da 22/10/19 a 27/10/19 al MACRO Via Nizza - Progetto Le Città Invisibili a cura di Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci. In questa speciale occasione l’artista presenta un’opera di dimensioni monumentali – 5,50 mt. – realizzata di recente e dall’emblematico titolo di “Eutropia”.Sullo stesso tema, durante la sua permanenza al Macro Asilo, Andrea Pinchi dipinge per i visitatori dello studio temporaneo una nuova versione dell’opera. Il progetto Le città invisibili di Andrea Pinchi, liberamente ispirato al romanzo capolavoro di Italo Calvino, è costituito da una serie di opere in acrilico su tela rappresentanti sia vedute che piante urbanistiche immaginarie, centri di urbanità desiderata con forme che richiamano singolarmente a casse di organi musicali o parti degli strumenti stessi.

E’ il mondo in cui Pinchi è nato e cresciuto, quello dell’arte organaria della sua famiglia. Avviato nel gennaio 2019, con la mostra “Mirycae” a cura di Roberto Gramiccia alla Biblioteca Vallicelliana di Roma, è proseguito con la personale “Pincbau” al Civico Museo L. Bailo di Treviso a cura di Gianluca Marziani dello scorso aprile.

Andrea Pinchi porta nuovamente a Roma le suggestioni del romanzo di Calvino con quella straordinaria e viva presenza di Marco Polo come voce narrante. Calvino stesso volle definire il suo romanzo “un poema d’amore alle città”. E in questo intreccio straordinario fra arte e letteratura Andrea Pinchi presenta Eutropia, un titolo al femminile, anche qui a ricordare come Calvino nel romanzo ispiratore diede alle sue città solo nomi di donne.