Pillole di OmoGirando: il MAME

La mattina di domenica 9 aprile a Roma ci sarà la Pillola di OmoGirando: il MAME! Le "Pillole" sono visita guidate gay friendly brevi, che si basano sul concept del free tour: non c'è bisogno di prenotazione, basta presentarsi all'appuntamento. La visita è gratuita ma sono ben accette mance. La pillola proposta per domenica 9 aprile è al MAME, cioè al Museo dell'Alto Medioevo dell'EUR, un gioiello nascosto di Roma, ricco di veri e propri tesori sconosciuti ai più. Venite a scoprirli con noi! Info https://omogirando.jimdo.com/pillole-di-omogirando/ Ma cos'è Omogirando? OmoGirando nasce da una idea di un gruppo di amici (archeologi, storici dell'arte, storici e amanti della cultura) che hanno voluto condividere le proprie competenze e conoscenze per organizzare gite e visite culturali esplicitamente pensate per le persone LGBT e per amici gay friendly. Lungi da voler essere una rilettura totalmente gaia e distorta della cultura, le uscite non si differenziano dalle altre per i contenuti, ma per essere uno spazio in cui le persone possano sentirsi libere di essere se stesse e di conoscere ed interagire con gli altri serenamente e in un'atmosfera amichevole e rilassata. Tutti sono i benvenuti: singoli/e, coppie, famiglie tradizionali ed omogenitoriali (saranno in programma anche visite adatte ai più piccoli), amici omo ed etero, genitori e parenti! La visite guidate sono condotte da guide turistiche abilitate munite di regolare patentino. http://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/