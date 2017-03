Pilar live all'Auditorium Parco della Musica

Pilar torna in concerto in esclusiva all’ Auditorium a distanza di un anno e mezzo dal live di presentazione del suo terzo album "L'amore è dove vivo", riaffermando la sua natura crossover dove coesistono canzone d'autore, jazz ed eleganti lampi rock. Gli ultimi due anni della poliedrica interprete e autrice romana sono stati contrassegnati da tournée in Italia e in Canada, paese dove si è esibita nei festival più importanti (ChamberFest di Ottawa, Vancouver International Jazz Festival, Saskajazz, Toronto Jazz Festival) insieme ai musicisti italo-canadesi Michael e Roberto Occhipinti e al clarinettista americano Don Byron, fino ad arrivare a vedere il suo nome presente nella prestigiosa stagione concertistica della Koerner Hall di Toronto, dove si è esibita lo scorso dicembre. Ilaria "Pilar" Patassini sarà accompagnata da Roberto Tarenzi al pianoforte e Andrea Colella al contrabbasso.