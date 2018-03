Piji Live a L'Asino che Vola

Venerdì 2 marzo il poliedrico cantautore Piji torna sul palco de L’Asino che Vola (Via Antonio Coppi 12/d), il live club romano che da sempre punta sulla musica di qualità. Piji, al secolo Pierluigi Siciliani, romano doc, è attivo da diversi anni nella scena pop/jazz italiana, mescolando i territori della canzone d’autore a quelli del jazz e dello swing, in un innovativo incontro con i timbri dell’elettronica e con un approccio molto spettacolare nei live. Piji è stato 16 volte 1° classificato in rassegne dedicate ai cantautori: tra i vari riconoscimenti il Premio AFI 2013 per il miglior progetto discografico, Premio Lunezia Future stelle 2010, il Premio Bindi 2009 (premiato anche come Miglior Testo e Miglior Musica), il Festival Dallo Sciamano allo Showman 2010, il Premio Augusto Daolio 2007, Botteghe d’autore 2007, il Premio L’artista che non c’era 2007, ecc.

Con il “Piji ElectroSwing Project” e i vari progetti paralleli (Piji et Bateaumanouche, Emmet Ray Manouche Orkestra, Swing Politik. I Electro Swing Rome, oltre alle partecipazioni stabili nei gruppi Swing Circus, gruppo multiartistico legato alla danza swing e Voci nel deserto, rave teatrale) ha suonato nelle principali rassegne e locali italiani: Umbria Jazz, Premio Tenco, Roma Jazz Festival, Blue Note Milano, Verona Jazz, Pescara Jazz, Villa Celimontana Jazz Festival, Casa del Jazz, per citarne alcuni.

I suoi singoli Welcome to Italy e C’è chi dice no (versione electro swing del classico rock di Vasco, apprezzata dallo stesso Komandante, pubblicata per Carosello Records/Isola degli artisti), hanno conquistato la vetta della classifica jazz di iTunes.

Nel maggio 2017 debutta ancora al primo posto della classifica jazz il nuovo singolo di Piji, “L’amore ai tempi dello swing”, firmato anche da Enrico Ruggeri e da Marco Rettani e dedicato proprio al connubio tra elettronica e swing e suggellato da un grande concerto di presentazione nel grande parco della Casa del Jazz.

Nel videoclip (http://bit.ly/AmoreAiTempiDelloSwing_PijiVEVO) grandi ospiti come Fiorello, Renzo Arbore, Carlo Massarini, Dario Salvatori, Stefano Disegni, ecc.

Piji è tra gli ospiti ricorrenti dell’Edicola Fiore di Fiorello, ha cantato con Renzo Arbore nel programma Quelli dello Swing (Rai2) e ha al suo attivo numerose collaborazioni in dischi, concerti e spettacoli teatrali, ultime delle quali quelle con Simona Molinari, Michela Andreozzi, Greta Panettieri, Tiziana Foschi, Max Paiella.

E ancora, nella sua intensa attività live, Piji ha duettato con artisti come Gianmaria Testa, Fausto Mesolella, Francesco Baccini, Sergio Caputo, Lorenzo Fragola, Dario Vergassola, Giorgio Tirabassi, Massimo Wertmuller, Ada Montellanico e ha scritto diversi brani per il cinema, come The Lamp of Aladdin, che fa parte della colonna sonora di Sei mai stata sulla luna di Paolo Genovese (2015). Fa parte dei “calciatori” della Nazionale Italiana Jazzisti, che gioca partite a scopo benefico.