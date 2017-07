Piji in concerto: è swing night

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, tutto esaurito, ritorna, giovedì 3 agosto, la SWING NIGHT, quest'anno con PIJI IN CONCERTO e tanti altri ospiti.

Il viaggio musicale di Piji

A bordo della mitica DeLorean di "Ritorno al Futuro" - passando dal 2017 agli anni Quaranta e viceversa - Piji viaggia dal vivo tra rivisitazioni swing di brani storici e brani originali, verso un modo completamente nuovo di fare musica, praticamente ancora sconosciuto in Italia: l'electro swing, che Piji e la sua band pensano in una chiave molto suonata, con la forza delle nuove timbriche elettroniche e l'improvvisazione jazzistica, la canzone d'autore e il jazz manouche.

Dopo il debutto al 1° posto in classifica iTunes Jazz e un ottimo riscontro della critica (TG2), Piji torna con "L'Amore Ai Tempi Dello Swing Tour": uno spettacolo in cui i suoni di oggi si mescolano a quelli di ieri in un irresistibile arrangiamento innovativo, dove si spazia tra riferimenti sonori del più avanguardistico electro-pop e splendidi linguaggi musicali d'antan.

L'Amore Ai Tempi Dello Swing TOUR

"L'Amore Ai Tempi Dello Swing TOUR" celebra la clamorosa nuova era del jazz degli anni Trenta e Quaranta, in uno show carico di entusiasmo e di coinvolgimento, di stili e di balli, di canzoni e di musica sorprendente, con una band che unisce i suoni della chitarra manouche e del clarinetto solista a una ritmica di elettronica e basso particolarmente solida ed accattivante.Uno spettacolo pop che non è esattamente pop, jazz ma non esattamente jazz, cantautorale ma non in senso tradizionale, indie ma lontanissimo dal mondo indie come lo conosciamo, swing ma con i suoni moderni dell'elettronica, dance ma con un gusto decisamente retrò: in poche parole è la musica di Piji e della sua band, unica e assolutamente originale in un mondo musicale stracolmo di cose già sentite e già viste.