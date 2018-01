Pigiama per sei al Sala Uno Teatro

PIGIAMA PER SEI

di Marc Camoletti - titolo originale "Pyjama pour six"

traduzione e adattamento di Marco Zadra



Una coppia, Jacqueline e Bernard, invita in villa un amico di lui, Robert, che è anche l’amante segreto di Jacqueline. Ma l’invito nasconde un altro tranello: Bernard, il tradito, è a sua volta traditore ed ha invitato la sua amante, Brigitte, con l’intenzione di spacciarla come la ragazza di Robert! In questa girandola di ruoli si inserisce anche una cameriera ad ore, ingaggiata per telefono all’ultimo momento. Equivoci, gag, vendette e colpi di scena deridono i vizi della piccola borghesia, mentre nel gioco delle coppie i ruoli si intersecano e volteggiano come una giostra che non ferma la sua corsa.



Marco Zadra costruisce una regia ritmata e brillante, che rende irresistibile questo collaudato marchingegno della risata!



Con:

Giorgia Ferrara

Luca Forte

Fabrizio Mazzeo

Caterina Meduri

Andrea Papale

Giulia Zadra



Regia di Marco Zadra



giovedì 15 febbraio ore 21:00

venerdì 16 febbraio ore 21:00

sabato 17 febbraio ore 21:00

domenica 18 febbraio ore 18:00



Teatro Sala Uno

piazza di S. Giovanni in Laterano, 10 Roma



Info e prenotazioni:

Giulia: 346.62.777.18

Andrea: 338.31.97.847

Teatro: 06/86606211 - info@salaunoteatro.com