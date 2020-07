Pif a Casetta Rossa: incontro su nuove generazioni e mafia

Pierfrancesco Diliberto in arte PIF, giovedì 16 luglio, alle ore 19, sarà a Casetta Rossa nell'ambito della Festa dell'Altra Estate per parlare dell’impegno civile delle nuove generazioni come vaccino al peggiore dei virus, la mafia, insieme alla giornalista Marina De Ghantuz Cubbe.

Le mafie sono forti e potenti e non sono fenomeni territoriali, localizzati al Sud. Le mafie sono diventate pervasive socialmente e moderne nell'utilizzare le possibilità della finanziarizzazione dell' economia. Fanno territorio e aggregano tra i giovani non solo offrendo economie, ma lavorando sull'identità, su una sottocultura mafioso e sul suo linguaggio.

Sconfiggere le mafie vuol dire agire sulla repressione certo, ma deve essere anche un lavoro sociale, educativo e culturale, partendo proprio dalle scuole. Scuola come luogo di aggregazione intorno a valori alternativi, scuola come laboratorio di buona società, dove si comprendano le ragioni profonde del radicamento mafioso e si acquisiscano strumenti adatti sconfiggerlo, dove si apprenda che legalità vuol dire soprattutto giustizia sociale.

A seguire alle ore 21 ci sarà l'evento "Stop Global Warming” con Giobbe Covatta e Marco Cappato, fondatore di Euman, moderati da Lina Fusaro del gruppo Casetta Verde. Partecipano alcuni membri del comitato Mobilitiamo Roma, Ripuliamo Roma e dell’Associazione Luca Coscioni".

La Festa dell’Altra Estate proseguirà fino al 26 luglio alla Casetta Rossa, in via Magnaghi 14 - Garbatella

Foto da pagina Facebook @pif