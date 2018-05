Piersimone Crinelli OrgAn3 in concerto al Charity Café

Venerdì 18 maggio il jazz è di scena al Charity Café con il Piersimone Crinelli OrgAn3, progetto che nasce dall´incontro di tre musicisti con in comune un background musicale saldamente radicato nell´Hard-bop. Infatti la scelta di abbinare due strumenti come il sax baritono e l´organo Hammond trae ispirazione da una delle band più influenti e importanti del Jazz moderno, il George Benson quartet in cui per l´appunto militavano due fra i più grandi solisti di questi due strumenti, rispettivamente Ronnie Cuber e Lonnie Smith.



L´interessante combinazione timbrica che si crea fra sax baritono e organo Hammond dà la possibilità all´OrgAn3 di esprimere una sonorità dai forti connotati blues e di addentrarsi in territori dell´improvvisazione sempre nuovi, col solido supporto di swing della batteria. L´OrgAn3 proporrà brani originali composti da Piersimone Crinelli e standard del jazz arrangiati per questo organico.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Piersimone Crinelli, Sax baritono, Flauto alto & Clarinetto basso

Domenico Sanna, Organo elettrico

Andrea Nunzi, Batteria