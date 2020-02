Pi'erre Bourne a Touch The Wood

Arriva in Italia Pi’erre Bourne uno dei nuovi volti dell’hip hop americano. Statunitense con origini del Belize è un autore, rapper e produttore. È noto negli States per il suo stile particolare riscontrabile nei singoli di successo “Magnolia” di Playboi Carti e "Gummo" di 6ix9ine. Entrambe sono entrate nella US Billboard Hot 100.

A questi si aggiungono le produzioni per 21Savage, Travis Scott, Lil Uzi e Kanye West, per quest’ultimo ha realizzato le musiche di “Oh God” presente nel chiacchieratissimo disco “Jesus is King”.

Sta contribuendo indelebilmente a definire il suono del rap dei suoi anni.

Touch The Wood è il nuovo punto di riferimento per la scena hip hop, rap e trap di Roma. Con i suoi appuntamenti settimanali al Goa Club, il party ospita il meglio della scena nazionale e internazionale.