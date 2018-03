Fuoripalco,la rassegna artistica e musicale che si svolge tutti i venerdì al Ketumbar per la direzione artistica di Federico Fiume,presenta venerdi 16 marzo Pierpaolo Capovilla,”Interiezioni”,rapina poetica da Antonin Artaud.

Pierpaolo Capovilla non le manda a dire. Mai. Te le spara in faccia le parole, siano le sue, come quando canta con Il Teatro degli orrori, o siano testi poetici di grandi autori che affronta nei suoi straordinari e celebrati reading. Carisma, idee chiare, una potenza espressiva trascinante che ricorda il grande Carmelo Bene ma che è emozionalmente più incisiva, Capovilla si muove fra musica (è anche bassista nei One Dimensional Man), letteratura e poesia con una visione artistica ben precisa, che sa dar voce in egual misura all’anima e all’intelletto.

Già protagonista di numerosi altri progetti meta-teatrali, fra i quali "Eresia", da Majakovskij, e "La Religione del mio Tempo", di Pier Paolo Pasolini, questa volta l’artista veneziano volge lo sguardo verso i temi della follia e dell'ideologia psichiatrica, della rivolta e dell'emancipazione dall'insondabile solitudine del singolo di fronte alla forza prevaricatrice e omicidiaria della società moderna, promettendo al pubblico che vorrà assistervi emozioni, batticuori, lacrime e turbamento. Un evento nel segno della grande poesia denovecento, rivisitata nello spirito della contemporaneità.

Interiezioni

La follia e il suo doppio. La stigmatizzazione sociale, l'esercizio del potere statuale sul corpo vivo dell'individuo. La follia, intesa come disperato rifiuto del soggetto a conformarsi alle circostanze storiche, sociali e culturali in cui sopravvive.I testi della rappresentazione sono tratti da "Succubi e Supplizi", che Antonin Artaud scrisse nel 1946 fra un elettroshock e l'altro, nel manicomio di Rodez. Coniugando il verso doloroso e collerico, commovente e straziante di Antonin Artaud con l'irriverente e dissacrante interpretazione di Capovilla, "Interiezioni" ambisce a riscoprire l'autore sotto una luce nuova, contemporanea e sperimentale, arbitraria nella forma ma intimamente coerente con il contenuto poetico, che viene liberato dalla prigionia della pagina scritta, per librarsi nell'evocazione enunciativa, nel qui e ora, in una ricontestualizzazione che ambisce ad essere narrazione critica dell'oggi.