Piero delle Monache Osaka trio a L'Archivio 14

Accenti. Itinerari in musica

"PIERO DELLE MONACHE OSAKA TRIO"



Piero Delle Monache – sax

Tito Mangialajo – contrabbasso

Alessandro Marzi – batteria





L’OSAKA TRIO deve il suo nome ad un concerto in Giappone, quando Piero Delle Monache calcò il palco della Hep Hall con i fedelissimi amici e colleghi: Tito Mangialajo e Alessandro Marzi.

Nel repertorio non ci sono però note nipponiche, ma brani originali composti dallo stesso Delle Monache, sassofonista di formazione jazz con un forte interesse per la musica elettronica e il cinema. “I miei brani nascono spesso da semplici immagini - afferma il leader del gruppo -. Fotogrammi, suggestioni, oppure un bel panorama. Cerco poi di trasformare quello che vedo in musica”.

Piero Delle Monache ha appena lanciato Road Movie, sua prima raccolta di live che propone ben 5 anni di musica dal vivo suonata in giro per il mondo. L’album esce proprio per l’etichetta Italo-giapponese Da Vinci Jazz ed è disponibile su iTunes, Spotify e nei migliori negozi di dischi.





BIO

Classe ’82, Piero Delle Monache gira il mondo grazie alla musica. Tra i concerti più lontani, da leader, quelli in Turchia, Giappone e Sud Africa.

Le radici della sua formazione affondano all’Accademia musicale pescarese, nei seminari estivi di Siena Jazz e in numerose masterclass di specializzazione. Piero Delle Monache ha inoltre conseguito una laurea in Scienze Politiche ad indirizzo economico e il biennio di Jazz presso il conservatorio A. Martini di Bologna. Oltre al jazz, questo talentuoso musicista – annoverato tra i migliori 10 sassofonisti d’Italia tra le Eccellenze d’Abruzzo – porta avanti anche progetti musicali crossover in cui sperimenta voci fuori campo, elettronica e giochi di luce. Quattro ormai i dischi pubblicati a suo nome, di cui due per la prestigiosa etichetta Parco della Musica di Roma e non mancano collaborazioni con amici e colleghi di levatura internazionale.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=wtyR4CCmJVI&feature=youtu.be



www.pierodellemonache.net





